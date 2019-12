VV Virtus heeft nieuw bestuur

Bezoekers: ‘Winterwon­der­land Zevenber­gen is blijvertje’

22 december ZEVENBERGEN - Vier de winter in Zevenbergen in Winter wonderland, stond er op alle affiches van de ondernemersvereniging en het centrumteam van Zevenbergen die samen met de aannemer het evenement organiseren voor de inwoners. Aan die uitnodiging is veel gehoor gegeven. Heel het weekend bruiste het op de Markt van de activiteiten.