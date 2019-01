VV Kogelvangers ziet nieuwe velden wel zitten

Getrouw­trek rondom Bravisloca­tie gesprek van de dag in Roosendaal: ‘Vooral een hoop weggegooid geld’

23 januari ROOSENDAAL - In de wachtkamers is het gesprek van de dag. De voorgenomen samenvoeging van de twee Bravis-locaties houdt de gemoederen in Roosendaal en Bergen op Zoom flink bezig. Wat vinden de bezoekers van Bravis er eigenlijk van dat er straks maar één ziekenhuis voor Roosendaal en Bergen op Zoom is?