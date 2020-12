Vullen haven Zevenbergen 'duurt misschien nog tot eind dit jaar'

Ook lokaal zijn de laatste coronacij­fers een koude douche

8 december ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Het aantal positieve coronatests is vorige week ook in Etten-Leur en de gemeente Moerdijk weer gestegen. In Etten-Leur lag het aantal bekende besmettingen de afgelopen zeven dagen 36 procent hoger dan de week ervoor, Moerdijk zag een stijging van 26 procent.