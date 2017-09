Vruchten aan bananenplant in Oudemolen

OUDEMOLEN - In de tuin van de familie Van der Laan groeit iets bijzonders, waarschijnlijk uniek voor Oudemolense bodem. ,,Dit hebben wij in ieder geval nog nooit meegemaakt", lacht Anneke van der Laan.

In haar tuin aan de Drogedijk groeide al van alles. Van bloemen, planten en tomaten tot 'hele, hele, héle hete pepers'. Sinds kort kunnen er bananen aan het rijtje worden toegevoegd.

,,Dat die er groeien, niet in een kas maar in de volle grond, is toch wel heel apart." Van der Laan heeft al jaren een bananenplant in de tuin staan, maar er kwamen maar geen vruchten aan. De eerste jaren stierven de stekken en de ouderplant tot op de grond toe af, maar de laatste jaren bleven de scheuten dankzij de milde winters tot ongeveer anderhalve meter boven de grond staan. ,,We hebben hier al een paar jaar geen sneeuwbuien en strenge vorst meer gehad. Het klimaat in Oudemolen is gunstig voor de plant."

Vorig jaar in oktober zag Van der Laan een bloem in de bananenscheut. ,,Deze bloem kwam niet geheel tot vruchtzetting, maar dit jaar zagen we eind juli een bloem die door een groot aantal bijen werd bezocht met als gevolg dat er verschillende kleine kammetjes met bananen te zien zijn."

Tropen

Wie onder de boom gaat staan, bevindt zich bijna in de tropen. De bladeren van de plant zijn zo'n anderhalf tot twee meter groot. Maar mochten buurtbewoners denken hun bananen voortaan aan de Drogedijk te kunnen kopen, dan komen ze van een koude kermis thuis.

,,Ze zijn helaas niet als een Chiquita open te pellen en op te eten. Ze zijn er puur voor de sier." Voor de tuinierster maakt dit niets uit. ,,Ik vind het gewoon leuk om met planten bezig te zijn."

De hete pepers die ze in haar tuin kweekt, zijn wel eetbaar. ,,Die geven we aan de eigenaar van het Willemstadse restaurant El Miguel. Hij maakt er sambal van."

De reden dat Van der Laan aan het bananenproject is begonnen, is volgens haar simpel. ,,Er werd gezegd dat het me niet zou lukken om vruchten aan de boom te krijgen. Daarin zag ik een uitdaging. Ik hou nu eenmaal van planten." Haar kennis over de natuur heeft ze onder andere opgedaan in haar verleden als tuinarchitect.

Bezienswaardigheid

Van der Laan past haar kennis toe in haar eigen tuin, waardoor dit een bezienswaardigheid is geworden. Aanstaande zaterdag en zondag is de tuin aan de Drogedijk 55 in Oudemolen van 11.00 tot 17.00 uur open voor publiek als onderdeel van de Kunst- & Cultuurroute Moerdijk. Liefhebbers kunnen daarbij een kijkje krijgen in de honingraadtuin, zien er haar keramische werken en natuurlijk de bananenplant.