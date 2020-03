Vrouw overlijdt bij uitslaande woningbrand in Moerdijk

Markerings­paal­tje bij Willemstad onthuld: opdat we de Watersnood­ramp nooit vergeten

4 maart WILLEMSTAD - Op de plek waar in 1953 een tjalk had moeten zinken om het gat in de Willemstadse Oostdijk te dichten, staat nu een paaltje. Opdat we nooit vergeten wat er tijdens De Watersnoodramp gebeurde. Het paaltje werd woensdagmiddag officieel onthuld.