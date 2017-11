Vrouw (57) aangehouden na aantreffen hennepkwekerij in Heijningen

Gemeente onteigent panden voor Centrumplan Zevenbergen

7 november ZEVENBERGEN - Het is de gemeente Moerdijk nog niet gelukt om voor de bouw van een tweede supermarkt in de Molenstraat in Zevenbergen alle benodigde panden in handen te krijgen. De gemeente gaat nu over tot onteigening van de panden, maar blijft aan de andere kant wel met de bewoners in gesprek.