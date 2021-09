Vrolijke, en soms wat gespannen, gezichtjes bij begin nieuw schooljaar: ‘Heerlijk om de leerlingen weer te zien’

ZEVENBERGEN - Ze werden als filmsterren onthaald, de leerlingen van basisschool De Arenberg in Zevenbergen. Om er een feestje van te maken dat de scholen weer beginnen, liepen de kinderen maandagochtend onder een ballonnenboog door en over de rode loper de klas in.

,,Ontzettend fijn om ze zo te verwelkomen”, vindt directrice Hèlen Rasenberg. ,,Heerlijk om onze leerlingen allemaal weer te zien. Zij zijn degenen voor wie we het allemaal doen.”

Quarantaine

Rasenberg hoopt met name op een gezond schooljaar en dat het coronahoofdstuk, dat zich meerdere keren op haar school afspeelde, is afgesloten. ,,Groep 6 bijvoorbeeld is in korte tijd twee keer achter elkaar in quarantaine gegaan. Ik wil het niet groter maken dan het is, maar dat doet wat met kinderen hoor. Bij sommigen levert echt verdriet op. Een enkeling moest er zelfs van huilen.”

Quote We letten extra goed op sociaal-emotionele ontwikke­ling. Dat vinden we echt belangrijk, want we hebben een bijzonder jaar achter de rug Hèlen Rasenberg, Directrice De Arenberg

Vanwege alle coronaperikelen is het nog belangrijker dan normaal te focussen op het welbevinden van de kinderen, vindt Rasenberg. ,,Na alle lockdowns nemen we dit extra mee. We letten extra goed op sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat vinden we echt belangrijk, want we hebben een bijzonder jaar achter de rug. Dat geldt ook voor ouders die veel hebben moeten anticiperen met thuiswerken en noem maar op.”

Quote Kinderen hebben rust, reinheid en ritme nodig. Het is altijd lastig als dat onderbro­ken wordt. Hèlen Rasenberg

Rust, reinheid en ritme

De directrice kijkt met een goed gevoel vooruit op het schooljaar. De vrolijke, en soms wat gespannen, gezichtjes van haar leerlingen versterkten het gevoel dat het goed is dat het ‘normale’ leven weer is begonnen. ,,Kinderen hebben rust, reinheid en ritme nodig. Het is altijd lastig als dat onderbroken wordt.”

Als alle kinderen maandagochtend op hun stoeltjes hebben plaatsgenomen, maken Rasenberg en een intern begeleider van De Arenberg een rondje langs de klassen. ,,Zó fijn om ze weer te zien zitten”, concludeert de directrice ten slotte tevreden.