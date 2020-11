Vroeger gooide iedereen alles in de haven van Zevenbergen, ontlasting, ijzer, huisraad: ‘Stinken! Niet te doen’

Gemeente over illegale vuurwerkop­slag in wijk Zevenber­gen: ‘Volgende keer gaat woning dicht’

19 november ZEVENBERGEN - De man bij wie in een woning in de wijk Krooswijk in Zevenbergen 135 kilo zwaar en illegaal vuurwerk is aangetroffen, krijgt een pittig gesprek met burgemeester Jac Klijs.