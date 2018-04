Vroege Dodenherdenking voor kids uit Fijnaart en Heijningen

Lezing Angela Maas bij Vrouwen van Nu in Fijnaart

0:16 FIJNAART - Bijna driehonderd vrouwen van verschillende afdelingen van de "Vrouwen van Nu" in West-Brabant waren woensdagavond naar de Parel in Fijnaart gekomen om daar te luisteren naar een lezing van hoogleraar Angela Maas over hart en vaatziekten bij vrouwen. Angela Maas is de bekendste cardioloog van Nederland die zich bezighoudt met het vrouwenhart.