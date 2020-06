Vrijwilligerspool voor Moerdijkse evenementen

Zo kun je niet alleen je eigen club verder helpen, maar het sporten en verenigingsleven in Moerdijk in zijn geheel, zegt Dennis François. Hij zit namens atletiekvereniging Groene Ster in één van de werkgroepen die gezamenlijk aan het Sportakkoord Moerdijk werken.

Dat Sportakkoord is een verzameling afspraken om sporten en bewegen te bevorderen en daar hebben tientallen verenigingen intussen hun handtekening onder gezet. Een van de concrete ideeën is een vrijwilligerspool oprichten.

Brainstormen en dan een lijst van acties en projecten maken

De afspraken rond vijf thema's (samenwerken, sporten voor iedereen, sportvoorzieningen, sportaanbieders behouden, veilig en gezond sporten) moeten in de loop van dit jaar uitmonden in een lijst van projecten en acties, zegt Stephanie Verdoolaege, coördinator namens de gemeente Moerdijk.

,,In september gaan we met zijn allen brainstormen over wat er nodig is om bepaalde doelstellingen te bereiken. Neem toegankelijkheid van accommodaties: wat moet gebeuren, wie doet het, wanneer, wat kost het.”

Stephanie Verdoolaege werkt bij de gemeente Moerdijk en coördineert het Sportakkoord.

De rijksoverheid wil meer mensen aan het bewegen krijgen en heeft voor elke Nederlandse gemeente voor twee jaar geld beschikbaar gesteld om dat te bereiken. Voor Moerdijk gaat het om twee keer twintigduizend euro. Elke werkgroep met daarin afgevaardigden van diverse verenigingen en sportscholen, krijgt vierduizend euro ter vrije besteding, zegt Verdoolaege.

,,Los van dit budget zijn er ook andere middelen aan te boren, via het NSF wellicht dat bijvoorbeeld gratis inspiratiecursussen aanbiedt, onder meer op het terrein van hoe maak ik de sportkantine gezonder.”

Geen streefcijfers om aantal sporters op te krikken

Het is niet zo, zegt ze, dat de gemeente concrete streefcijfers opstelt om bijvoorbeeld het percentage Moerdijkers dat lid is van een sportclub (28,3 procent) op te krikken. ,,Maar wel: in algemene zin iets doen voor bijvoorbeeld moeilijke doelgroepen, zoals mensen met een beperking. Die mensen zijn niet altijd in beeld.”

Archieffoto wedstrijd 10 kilometer van Groene Ster Zevenbergen. Clubs kunnen veel voor elkaar betekenen bij de organisatie van evenementen.

Dennis François heeft er vertrouwen in dat er allerlei goede dingen zullen ontstaan. ,,Je kunt elkaar helpen via bijvoorbeeld zo'n vrijwilligerspool en je kunt als clubs ook van elkaar leren wanneer bijvoorbeeld nieuwe wetgeving wordt ingevoerd. Je hoeft heus niet allemaal zelf het wiel uit te vinden over hoe om te gaan met de VOG (verklaring omtrent gedrag). Ik merk nu al dat het werkt, er zijn al veel meer contacten tussen verenigingen.”