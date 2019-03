Vrijwilligers verzetten veel werk bij NL Doet in Zevenbergen

Vrijdag liet wethouder Eef Schoneveld zien uitstekend overweg te kunnen met schuurpapier en verfkwast. Bij jongerencentrum Tune stak hij - samen met de jongeren - de handen uit de mouwen bij het oppimpen van de ruimte, welke er nadien weer fris en fleurig uitzag.

Ruimte opfrissen

In de Zeven Schakels waren zaterdag 16 vrijwilligers actief om de ruimte van de groepsverzorging op te frissen. Gina en Femke die het project begeleiden meldden blij te zijn met zoveel hulp. Zo is er veel geschilderd en schoongemaakt. Daarnaast waren de bewoners actief bij het voorbereiden van de gezamenlijke lunch.



Bij de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Prinses Irene waren vrijdag en zaterdag circa 50 vrijwilligers in de weer om de eigen accommodatie aan de Knip weer tip top te maken. Gelukkig is het droog wanneer de bosschage rondom het park gesnoeid moet worden en leden bezig zijn met onkruid wieden, gras maaien, bloembakken opschonen etc. De flinke berg met takken en snoeiafval laat zien dat er hard gewerkt is. Voorzitter Anton Rijnart meldt dat de gemeente de club werk uit handen neemt door de takken af te voeren.

Mensen leren kennen

Tijdens de gezamenlijke lunch in het clubhuis kan iedereen weer even bijkomen. Annemarie Ham vertelt - genietend van de soep - dat ze pas een jaar in de gemeente woont. ,,Vanmorgen heb ik geholpen bij het onkruid vrijmaken van de rijdbak. Kort nadat we hier zijn komen wonen hebben we een pony gekocht en ben ik lid van de vereniging geworden. Nu helpt het samen klussen me om andere leden te leren kennen, het versterkt het verenigingsgevoel". Rijnart geeft aan dat de club zich elk jaar aanmeldt bij NL Doet.