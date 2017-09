Vrees voor meer overlast door spoor in Moerdijk

On­kruid­be­strij­ders in Moerdijk volgend jaar eerder aan de slag: 'Onze klaagmuur is druk bezocht'

15 september ZEVENBERGEN - Het is na een lange reeks klachten in de afgelopen maanden voor de Moerdijkse wethouder Jaap Kamp volstrekt helder: de onkruidbestrijders moeten komend voorjaar eerder op pad om opschietend groen snel de kop in te drukken.