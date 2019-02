Vragen over dit gevaarlijke kruispunt in Langeweg

LANGEWEG - De fractie van het CDA in Provinciale Staten heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeerssituatie bij Langeweg. Om precies te zijn gaat het om het kruispunt van de Zuiddijk met de N285. CDA-Statenlid Ankie de Hoon liet zich onlangs ter plekke bijpraten over de volgens velen gevaarlijke situatie.

Die zorgen speelt ze nu door aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie. Volgens De Hoon zijn er verschillende oorzaken voor het gevaar. Er wordt (te) hard gereden, het is er erg druk en het ontbreekt aan veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Ze vraagt Gedeputeerde Staten om op korte termijn met de gemeente Moerdijk, waar Langeweg onder valt, in gesprek te gaan over maatregelen om de situatie te verbeteren. Het CDA-Statenlid denkt daarbij aan een rotonde of een 'slim stoplicht'. Omdat de N285 een provinciale weg is, vindt De Hoon bovendien dat 'Den Bosch' moet meebetalen aan de maatregelen om de boel beter te beveiligen.

Tijdelijke maatregelen

Er zijn al tijdelijke maatregelen voorgesteld om de situatie rond het kruispunt te verbeteren. De Hoon noemt een brede middengeleider in plaats van de linksafstrook, een verlengd inhaalverbod, een visuele versmalling van de rijbaan met palen, het zuidelijk fietspad openstellen voor twee richtingen en beperking van de maximum snelheid tot 60 kilometer per uur. Het CDA vindt het echter tijd om het kruispunt structureel te verbeteren, en ziet een rotonde of een slim stoplicht als voor de hand liggende maatregelen.

De Hoon liet zich onlangs uitgebreid informeren door de Wijkvereniging Langeweg en andere bewoners. Een van de gehoorde klachten was het nagenoeg ontbreken van handhaving door de politie. De aanwezigen hadden in ruim tien jaar slechts één keer een agent met een lasergun bij het kruispunt gezien.

Rotonde

Onlangs plaatste BN DeStem een oproep aan lezers met de stelling: 'Dit moet er veranderen in de gemeente Moerdijk'. Lezer Jasper Trienekens nam de moeite om te reageren, en ook hij ging in op de gevaarlijke verkeerssituatie rond het kruispunt: "De verkeerssituatie bij Langeweg, het kruispunt met de N285, zou vervangen moeten worden door een rotonde", stelt Trienekens. "Ondanks dat ik pas anderhalf jaar in Langeweg woon, zie ik met enige regelmaat 'gaat-net-goedmomentjes’ bij het kruispunt. Het verleden laat helaas ook genoeg momenten zien waarin het niet of minder goed afliep."