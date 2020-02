Vrachtwagen raakt van de weg in Zevenbergschen Hoek, chauffeur naar het ziekenhuis

Na haar pensioen moet havenmees­ter Loes haar ambtswo­ning verlaten: ’Ik ben verdrietig’

4 februari MOERDIJK - 25 jaar lang was Loes van Leest de havenmeester van Moerdijk. In die periode woonde ze in de ambtswoning bij de haven. Die moet ze, nu ze met pensioen is, verlaten. ‘Ik had het gevoel dat ik weggekeken werd.’