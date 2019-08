Vrachtwagen kantelt in Moerdijk, afrit A17 dicht

Dit is wat er gaat veranderen in busvervoer gemeenten Et­ten-Leur en Moer­dijk

6:10 ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Eind dit jaar krijgen scholieren uit Zundert die naar school gaan op het KSE in Etten-Leur, de mogelijkheid om in plaats van de fiets de bus te nemen. De Winterschoolliner, zoals de speciale bus van Arriva heet, rijdt op lijn 685 bij wijze van pilot in de wintermaanden van 2019 en 2020.