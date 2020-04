Vraag naar huisdieren ongekend hoog sinds coronacrisis: ‘We worden platgebeld’

De Rashoeve in Heijningen heeft eens per jaar een nestje labradors. Karin van Rosendaal wordt platgebeld. ,,Het is gewoon niet meer leuk: drie, vier keer per dag worden we gebeld, en dan heb ik het nog niet eens over de mails die we binnenkrijgen. Het lijkt wel alsof iedereen thuis zit en denkt: we zullen maar eens een pup aanschaffen.”