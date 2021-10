Voorzitter Energiek Moerdijk Dimph Rubbens: ‘Ik ben van samen, maar niet van de aalmoezen’

Nieuwe stoep is te hoog voor ouderen in Langeweg: ‘Dagelijks rondje is onmogelijk geworden’

19 oktober LANGEWEG - De vernieuwde stoep op de kruising van de Zuiddijk en de Kloosterlaan in Langeweg leidt tot problemen voor ouderen die slecht ter been zijn. Het trottoir is 20 centimeter verhoogd en is daardoor een onneembare horde geworden.