‘Voorstraat wéér op de schop? Het is een keer mooi geweest’

In de veertig jaar dat Ger Laheij (74) in de Voorstraat woont, heeft hij meerdere keren meegemaakt dat de straat werd aangepakt. Voor het laatst vijf jaar geleden, brengt de Fijnaarter in herinnering. ,,Er is niet veel veranderd toen, alleen nieuwe bestrating op het trottoir en de rijbaan. Dat is gewoon mooi. In de beplanting staan schijnwerpers. Die zijn gericht op de bomen, die 's avonds prachtig worden verlicht.”