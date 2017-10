Voorlopig geen groot onderhoud aan fietspaden Standdaarbuiten en Fijnaart

Fietspad De Dreef in Standdaarbuiten wordt in het voorjaar van 2018 opgeknapt. "De Dreef is een project dat valt in de categorie projectmatige aanpak. Omdat er gewerkt moet worden binnen de kaders van beschikbare capaciteit, inkoop en aanbesteding- en sollicitatieprocedures kon in het tweede kwartaal van dit jaar pas worden gestart met de voorbereiding van het project. De uitvoering van de verbreding van De Dreef zal afhankelijk van de weersomstandigheden in de eerste helft van 2018 plaatsvinden."



Over de Appelaarsedijk zegt de gemeente dat er in 2012 op een aantal plaatsen succesvol wortelschermen zijn toegepast. Dit is folie dat om de wortel van een boom wordt geplaatst om de groeirichting te dirigeren. "Bij groot onderhoud of vervanging van het fietspad, huidige planning is het Meerjaren OnderhoudsPlan 2029, worden ook structurele maatregelen getroffen tegen wortelopdruk middels wortelschermen of vergelijkbare materialen."