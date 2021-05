Voor Surinaams eten hoef je Fijnaart niet meer uit: ‘Suri Eats loopt als een tierelier’

Lachgas verliest zijn onschuld: tweederde van de gemeenten in de regio stelt verbod in

15 mei Steeds meer gemeenten in West-Brabant stellen een lachgasverbod in. Dat moet helpen het alsmaar groeiende probleem rond de partydrug de kop in te drukken. Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat een verbod de oplossing is.