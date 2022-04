Voor de zomer definitief verbouwingsplan d’Ouwe School Noordhoek

Jenny is de 150.000e passagier van de buurtbus: ‘Het mooie is dat-ie altijd op tijd is’

HEIJNINGEN - In aanwezigheid van flink wat chauffeurs van Buurtbusvereniging Heijningen is woensdag Jenny van der Avoird in de bloemetjes gezet. Zij was de 150.000ste passagier op lijn 200 Fijnaart - Heijningen - Dinteloord.

