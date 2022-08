Voor de veertigste keer op de kermis in Zevenbergen: ‘Nog net zo leuk als de eerste keer’

Jonker en zijn vrouw Anja vertellen in de kassawagen over hun kermisleven. Beiden zijn niet geboren en getogen op de kermis. Jonker: ,,Mijn vader kocht in 1974 uit het niets een draaimolen. Henk-Jan, jij gaat met mij mee de kermis op. Ik had geen keus. Bijna zeventien was ik, en ik vond de jonge meiden veel leuker dan die moeders met kinderen die bij ons in de draaimolen gingen, haha.”