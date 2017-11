Voor 6 euro naar een hardstylefeest in de Graanbeurs in Fijnaart

FIJNAART - Hardstyleliefhebbers kunnen vrijdag hun hart ophalen in café de Graanbeurs in Fijnaart. De eerste editie van Tunez Indoor - Hardstyle Edition vindt daar plaats.

Het feest is georganiseerd door onder andere Alicia van der Logt (20), die stageloopt bij Jongerenwerk Moerdijk. "We merken dat hardstyle steeds meer leeft onder jongeren. De vraag ernaar is enorm groot." Stefan Krummel (17), ook wel bekend als dj Bass Frequencies, beaamt dit. "Sinds het nummer 'Year of Summer' van Wildstylez uitkwam, is hardstyle erg in trek."

Het feest is toegankelijk voor jongeren van vijftien jaar en ouder. "Daardoor was het vrij lastig om een geschikte locatie te vinden. Aan een deel van de jongeren mag natuurlijk geen alcohol geschonken worden." De jongeren vonden in Henk Westerink, eigenaar van de Graanbeurs, hun reddende engel. "Ik heb zelf ook weleens in het café gedraaid", zegt De Baat. "Henk staat gelukkig wel open voor samenwerkingen met jongeren."

Het evenement is een opvolger van Tunez Outdoor, dat op 15 juli plaatsvond. Het evenement begint aanstaande vrijdag om 21.30 uur. Kaarten kosten via de online voorverkoop 6 euro en aan de deur 10 euro. Toegang is voor 15 jaar en ouder en het feest is om 03.00 uur voorbij.