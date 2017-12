Voor 273.000 euro aan iPhones en iPads in schuur Fijnaart: 5 mannen opgepakt voor ladingdiefstal

'Wat komkommer en paprika in de kas, wie doe ik daar kwaad mee?'

11:30 ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk komt in actie tegen illegale schuurtjes en kassen op het volkstuinencomplex aan de Schansdijk in Zevenbergen. Het valt bij lang niet alle moestuinders in goede aarde. Er is boosheid, maar ook wel begrip.