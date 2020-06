Volop vragen over gang van zaken metingen stofuitstoot Maltha

HEIJNINGEN - Over de gezondheidszorgen rond de stofuitstoot van Maltha Glasrecycling in Heijningen, is het laatste woord nog niet gezegd.

Lokale politici willen van burgemeester en wethouders weten wat de meetuitslagen van 2019 zijn en of die aanleiding zijn voor actie. Ze zitten met dezelfde vragen als De Jongh Pipesystems dat er een brief over schreef aan de gemeenteraad.

Wat waren de uitslagen van de metingen?

Wat waren de uitslagen van stofuitstoot-metingen in 2019, waarom hebben we daar nooit iets over vernomen en waarom is er na de info-avond eind december 2018, nooit meer een vervolgbijeenkomst geweest?

Volledig scherm Pauline Joosten, fractievoorzitter Moerdijk Lokaal ...'aan collega-fractievoorzitters gevraagd wie allemaal mee willen ondertekenen'... © Visumar/Gerard van Offeren

Pauline Joosten, fractievoorzitter van Moerdijk Lokaal gaat het college opheldering vragen en heeft collega-fracties gevraagd mee te ondertekenen. Christenunie, PvdA, fractie Tak en Onafhankelijk Moerdijk sluiten in ieder geval aan, wist Joosten dinsdagmiddag al.

Volledig scherm Erik van der Linden, fractievoorzitter VVD Moerdijk (5 zetels). 'Opheldering vragen is niet eens nodig, daar komt het college zelf wel mee. De raad is niet geïnformeerd'. © VVD

Volgens VVD-voorman Erik van der Linden is opheldering vragen niet eens nodig. ,,Ik ga ervan uit dat het college zelf met antwoorden komt. Wellicht is er nader onderzoek nodig. Als er iets niet in de haak blijkt, moet er gehandhaafd worden. Iedereen moet zich aan de regels houden.”

‘Fijnstof kan die in de longen doordringen’

Geert Wiers van D66 weet als biochemicus dat silicose (stoflongen, FI) ‘niet leuk’ is om te hebben en deelt de gezondheidszorgen. ,,Fijnstof kan diep in de longen doordringen, de vraag is hoe ver het stof van Maltha draagt. Fijnstof komt vrij bij slijpen van glas, terwijl het bij Maltha om breken gaat waarbij eerder grof stof vrijkomt.”

Volledig scherm Geert Wiers, eenmansfractie D66 Moerdijk, deelt de zorgen van De Jongh Pipesystems, maar heeft tegelijkertijd de indruk dat Maltha pogingen doet de omgeving ter wille te zijn. © D66

De GGD West-Brabant (die bij de info-avond in 2018 aanwezig was) kent de uitslag van de metingen van 2019 niet. ,,We kúnnen, in opdracht van gemeente, omgevingsdienst, burger of bedrijf gezondheidseffecten van meetuitslagen interpreteren", zegt woordvoerster Linda Vlamings. ,,Uit meetresultaten haal je overigens niet de bron van de uitstoot.”

Een gemeentevoorlichter heeft de meetresultaten op verzoek van BN DeStem opgevraagd bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, maar had die dinsdag nog niet gekregen.