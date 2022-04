Volop bedrijvigheid op Logistiek Park Moerdijk: zoektocht naar oude explosieven zit er bijna op

Klein kaliber explosieven

Een belangrijk deel van het voorwerk bestaat uit het zoeken naar niet-gesprongen explosieven. In de Tweede Wereldoorlog is in de omgeving van de Moerdijkbruggen hevig gevochten. ,,Het terrein is nu voor ruim 80 procent onderzocht op niet-gesprongen explosieven. Met enige regelmaat vinden we ook explosieven over het algemeen een wat kleiner kaliber. Die worden veiliggesteld en in een beschermde omgeving tot ontploffing gebracht. Vaak is dat op het LPM zelf.”