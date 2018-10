Volle kerken voor schilderende diaken Bastiaansen uit Fijnaart

De moderne diaken zit aan het begin van het gesprek nog achter zijn laptop in een van de kamers van de Heilige Jacobus de Meerdere kerk aan de Molenstraat in Fijnaart. Bastiaansen is 73 jaar, maar nog volop energie en ideeën over zijn kerkdiensten. ,,Ik ben een laatbloeier'', zegt hij, sinds 2007 is hij diaken. Samen met zijn vrouw had hij een melkveebedrijf in Rijsbergen, maar zodra zijn zoon het bedrijf wilde overnemen is hij theologie gaan studeren. ,,Ik ben gaan schilderen om beelden te maken van wat er speelt in de samenleving, traditie en het heden samen in een schilderij.''