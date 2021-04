Volkerakbrug richting Rotterdam tot woensdagochtend dicht: slijtage moet eerst hersteld worden

Krijgt Willemstad ook een ruimte voor de jeugd? ‘Jongeren­werk belangrijk in deze coronatijd’

27 maart WILLEMSTAD - Naast de Tune in Zevenbergen ook een jongerencentrum in Willemstad? ,,Een goed idee, we praten graag mee”, zegt jongerenwerker Dirk Leijten. ,,Maar eigenlijk kunnen in deze coronatijd alle plaatsen in de gemeente wel zo’n ruimte gebruiken.”