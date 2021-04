Volkerakbrug richting Rotterdam tot 7 april afgesloten door slijtage aan wegdek

Haven Moerdijk vreest voor klap door problemen Suezkanaal: 'Ten koste van onze portemon­nee én het milieu’

31 maart MOERDIJK - De zeehaven van Moerdijk kan wel eens de zure vruchten plukken van de dagenlange stremming van het Suezkanaal. Na het lostrekken van de Ever Given is een zwik containers onderweg naar Rotterdam, maar Luc Smits van Combined Cargo Terminals (CCT) vreest dat een flink deel daarvan via een vrachtwagen rechtstreeks naar de klant gaat. En dus niet over de geplande route via de haven van Moerdijk.