Volgende fase werkzaamheden Zevenbergse haven: noordelijke duiker wordt aangelegd

Deze duiker zal de haven verbinden met het noordelijke gedeelte van de Roode Vaart, waardoor het water straks de haven in kan stromen. Deze duiker - niet te verwarren met de duiker van 235 meter die eerder werd aangelegd om de haven met het zuidelijke deel van de Roode Vaart te verbinden - is een tijdelijke oplossing. ,,Over een aantal jaar komt er een brug”, vertelt een gemeentewoordvoerder. ,,Dat kan pas als dit deel van de N285 geen provinciale weg meer is, maar een gemeentelijke.” Als er dan een brug komt, kan het water daar onderdoor stromen, in plaats van onder de weg en is de duiker niet meer nodig. Vanaf dat moment kunnen boten vanaf de Roode Vaart de haven in.