Vogelvoer vliegt de winkels uit, René voert ‘zijn’ beestjes iedere dag bij

Bij de Boerenbond/Pets Place in Zundert laten de schappen waar normaal gesproken het vogelvoer is uitgestald, lege plekken zien. De vetbollen, verpakt in zakjes van 4 of 10 stuks, zijn uitverkocht. Het overige strooivoer is er nog wel, maar veel is al weg. ,,Het gaat hard, héél hard‘’, lacht winkelmedewerkster Ineke. ,,We hebben al extra bestellingen gedaan bij onze leverancier. Hopelijk krijgen we dat bijtijds binnen, anders moeten we nog vaker nee gaan verkopen.‘’