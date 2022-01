Vogelgriep bij vleeskuikenbedrijf in Willemstad: 46.000 dieren geruimd

CDA-be­stuur boos op vertrek­kend raadslid: ‘Hans, wat doe je nu?’

ZEVENBERGEN - Het CDA-bestuur in Moerdijk is ontstemd over het vertrek van raadslid Hans Schreuders, die overstapt naar Burger Belangen Moerdijk (BBM). ,,U mag rustig weten dat ik hier niet blij mee ben”, stelt voorzitter Ton Haverkamp. ,,Dit is niet netjes.”

