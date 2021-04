Voetgangster en motoragent liggen ernstig gewond in ziekenhuis na heftige botsing in Zevenbergen

Woonwagen­kam­pen Et­ten-Leur en Klundert wachten al twee jaar op ‘ja’ voor uitbrei­ding: ‘We horen niets’

10:49 ETTEN-LEUR - De woonwagenkampen in Etten-Leur en Klundert wachten al meer dan twee jaar op groen licht om uit te breiden. De gemeente Moerdijk laat weten dat het aantal standplaatsen (34) ‘op grond van intern onderzoek in evenwicht’ is, in Etten-Leur staat het onderwerp na diverse besluiten tot uitstel ‘uiterlijk in oktober 2021’ op de agenda van de gemeenteraad.