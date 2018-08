'Voetbalkooi Zevenbergen ook een ontmoetingsplek'

,,Het wordt wat ons betreft ook een ontmoetingsplek, dus met wat bankjes erbij en eventueel een fitnesstoestel'', zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk over de voetbalkooi, die in de eerste helft van volgend jaar een plekje moet krijgen in de Zevenbergse wijk Krooswijk. ,,In september of oktober houden we een informatiebijeenkomst. Dan mogen inwoners aangeven wat in hun ogen de invulling zou moeten worden.''