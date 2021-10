Voedselbanken vrezen voor ‘zorgelijke ontwikkeling’; mogelijke stijging klanten door hoge gasprijs

Voedselbank Moerdijk hield zaterdag samen met leden van Lionsclub Zevenbergen een inzamelingsactie bij diverse supermarkten in de gemeente. Bij de Albert Heijn in Klundert stond vrijwilliger Petra van Veelen bij de ingang klaar om spullen te ontvangen. Voordat de klanten naar binnen gingen, vroeg ze aan hen of ze wat extra's wilden meenemen voor de voedselbank. En met succes. Vrijwel iedere klant die naar buiten kwam, legde wat in een krat. Koffiepads, thee, pasta, melk, wasmiddel of douchegel: alles was welkom.