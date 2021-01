Vlinder Imara van Beers wint Onderkoffer Zingers

Blij verrast

Als laatste belt Beute aan bij Imara van Beers. Zij is vrijwilliger bij meer Moerdijk en helpt bij activiteiten. Duidelijk is te zien hoe verrast ze is dat ze gewonnen heeft. “Ik vond het superleuk om mee te doen, vind zingen leuk. Het is ook wel raar, want je staat niet elke dag in een pak op hoge hakken te dansen.” Om vervolgens af te sluiten met: “Geloof altijd in jezelf, daarmee kom je het verst in je leven.”