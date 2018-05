Vleermuizen zitten aanpak dorpshart Moerdijk niet in de weg

'Huiskamer toont behoefte aan gemeen­schaps­huis in Zevenber­gen aan'

18 mei ZEVENBERGEN - Het zijn vooral de grote instellingen waar de bezoekers van De Huiskamer in Zevenbergen mee worstelen. Wooncorporatie Woonkwartier, het Werkplein, veel mensen weten er hun weg niet te vinden. Of slagen er niet in goed mee te communiceren.