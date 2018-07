Vista in Willemstad: wel een ster, maar terras is dicht

Het benedenterras van Restaurant Food Bar Vista, aan de oever van het Hollandsch Diep, geldt als een geliefd plekje in het vestingstadje. Maar sinds het bezoek van een controle-ambtenaar is het dicht. Al twee weken keren potentiële bezoekers het terras aan de Havenhoofd teleurgesteld de rug toe.

Klagende concurrent

Dankzij een terrasbar hoefden bezoekers en personeel niet via een steile trap naar binnen voor een drankje. ,,Maar die bar blijkt dus in Willemstad niet te mogen'', aldus onderneemster Ingrid van der Heyden. Ze is vooral teleurgesteld dat de sluiting het gevolg lijkt te zijn van een klagende concurrent. ,,Ik weet niet wie, maar de BOA liet zich ontvallen dat een andere horeca-ondernemer hem had getipt. Blijkbaar iemand die ons geen benedenterras met bar gunt. En ook onze tientallen klanten niet.''

Treurig

Miguel Sastroredjo van elMiguel in de Voorstraat zegt in elk geval niet de bron te zijn. ,,Zoiets zou ik nooit doen. Maar er zijn ongetwijfeld horecaondernemers, ook in Willemstad, die concurrerende collega's het licht in de ogen niet gunnen. Ronduit treurig dit. Wel vind ik in het algemeen dat regels er zijn om nageleefd te worden.''