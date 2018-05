Virtus wil actie tegen vandalisme op de Zevenbergse voetbalvelden

Het is niet de eerste keer dat Virtus te maken heeft met vandalisme. Voorzitter Rien van Venrooy zegt dat kunstgrasvelden alleen betreden mogen worden op trainingsavonden en voetbaldagen. Maar buiten die tijden zijn ze erg in trek bij jongeren. ,,We zien dat er weer netten van goals kapot zijn en dat er her en der veel drinkpakken en plastic flessen liggen. Onze vrijwilligers worden het beu om die rommel steeds op te moeten ruimen.''

Over het hek klimmen

Van Venrooy heeft de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente daarom gevraagd om streng te handhaven en eventueel boetes uit te delen. Hij vermoedt dat mensen over het hek klimmen om het sportpark op te komen. ,,Afgelopen week ben ik nog rond ons complex gelopen, maar ik heb geen gaten in de omheining kunnen ontdekken.''

De Virtus-voorzitter zegt dat de jeugd op verschillende veldjes een balletje kan trappen, al snapt hij dat dit door kuilen en hondenpoep niet altijd aantrekkelijk is. ,,De fractie van de PvdA heeft voorgesteld een pannaveld of voetbalkooi aan te leggen. Wij, Seolto en ook andere verenigingen ondersteunen dit initiatief. Op het gemeentehuis hebben we daar nog over gesproken.''

Voetbalkooi