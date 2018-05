Violist uit Koerdistan wil mensen blij maken

Om dat te bereiken omvat het programma zowel lichtere werken, zoals filmmuziek van de Titanic, als klassieke muziek van Schubert en Vivaldi.

Irak

Govar Hamid is 46 jaar geleden geboren in Suleimaniya in Zuid-Koerdistan in het noorden van Irak. Maar hij wil per se als Nederlandse muzikant worden opgevoerd. ,,Met een achtergrond in Koerdistan. Ik ben in Suleimaniya geboren en een beetje getogen. Ik wilde er op pianoles, maar er waren geen piano's. Toen ben ik op vioolles gegaan."

Maar het peil van de muziekopleiding in Koerdistan was niet best. ,,Het niveau waarop in oosterse landen klassieke muziek wordt onderwezen is er laag. Er is totaal geen verbinding met het westen. In Irak was ik een van de beste violisten. In Nederland een van de slechtste toen ik aankwam."

Gerrit van der Schouw (li) helpt Govar Hamid met zijn vlinderdas.

Saddam

Tijdens de Irak-Iranoorlog in de jaren '80 werd Hamid verplicht voor Saddam Hoessein te spelen. Maar dat weigerde hij. Hij is toen opgepakt en flink mishandeld. Thuis bij Gerrit van der Schouw in Zevenbergen laat hij zijn misvormde duim zien. Gelukkig van de rechtse hand, waarmee hij zijn strijkstok vasthoudt.

Hij vluchtte naar Nederland waar hij al snel les kreeg van violist en dirigent Marco Bons. Later stapte Hamid over naar het conservatorium in Maastricht. In Rotterdam deed hij onderzoek naar het verschil tussen de vibrati en glissandi in oosterse en westerse muziek.

Enthousiast

Inmiddels geeft Govar Hamid les aan zo'n dertig leerlingen in onze provincie. Van Roosendaal, via Zevenbergen naar Tilburg. Zijn studenten zitten overal. Drie oud-leerlingen zijn al doorgestroomd naar het conservatorium en daar is Hamid heel trots op. Hij woont in Tilburg.

Soms speelt Hamid met het Symfonisch RuimteOrkest uit Zevenbergen en daar kent hij pianist Gerrit van der Schouw van. ,,Hij is een goede pianist. En enthousiast. Het klinkt goed samen", heeft de violist ervaren. Hij speelt op een Nederlandse viool die is gebouwd door Willem-Jan Paardekooper in Den Bosch.

Fanfare OKK

Gerrit van der Schouw (70) studeerde piano bij Jacob Elskamp in Rotterdam en orgel bij Jan van Brandwijk en Jaap Hillen. Hij behaalde in 1976 het certificaat koor- en orkestdirectie en hij was bestuurslid van fanfare OKK in Zevenbergschen Hoek, oprichter en dirigent van koor Cantzoni en van het Symfonisch RuimteOrkest.

Het concert in Klundert is op zondag 27 mei in De Stad Klundert. aanvang 14.00 uur. In Zevenbergen zijn de twee te zien op zaterdag 9 juni vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Voor de pauze staan populaire werken op de lessenaar en na de koffie klassieke muziek. Kaarten kosten 15 euro en zijn aan de zaal te koop.