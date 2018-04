Vijftig deelnemers op eerste Moerdijk Business Experience

De missionaris 2.0 is een vrouw van 25

14 april ZEVENBERGSCHEN HOEK - De meeste katholieke families hadden vroeger een heeroom. Een geestelijke, die vaak in het verre buitenland actief was als missionaris. Een man in een habijt die eens per jaar op vakantie kwam naar Nederland met in zijn koffer veel sterke verhalen en een collectebus.