Vijftien nieuwe huizen in Langeweg: ‘Belangrijk voor de leefbaarheid’

Een jaar lang corona: hoe het virus door Zevenber­gen en Et­ten-Leur heen golfde

31 december ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - We hadden geen idee, in de laatste dagen van 2019. Wie dacht er toen aan mondkapjes, aan dichte scholen, aan kerst met twee zorgvuldig geselecteerde familieleden? Maar corona golfde in 2020 genadeloos over ons heen. Ruim één op de dertig inwoners van Etten-Leur en Moerdijk is inmiddels positief getest.