Vijfmaal rijbewijs kwijt op A16 bij Zevenbergschen Hoek, snelste reed 153 km/u

Makelaar ziet meer belangstel­ling op Funda door tv-programma Typisch Moerdijk

6 februari MOERDIJK - Op NPO 2 is vanavond de laatste uitzending van Typisch Moerdijk te zien. De afgelopen weken heeft heel Nederland kennis kunnen maken met het dorp en haar inwoners. En dat lijkt haar vruchten te hebben afgeworpen. Zo is er meer belangstelling voor huizen in Moerdijk.