Vijf vragen aan nieuwe voorzitter Fendertse Week: ‘Tijd voor vernieuwing’

1. Waarom hebben ze u voorzitter gemaakt?

,,Dat is een goede vraag'', zegt hij lachend. ,,Ik denk dat mijn enorme enthousiasme om de week te organiseren daarbij een grote rol heeft gespeeld. En het bestuur was unaniem in hun keuze voor mij. Johan Nijhoff doet het al 39 jaar. Hij zei; 'Ik moet een opvolger hebben en die is er met Wilco. We moeten hem nu benoemen, want je weet nooit of hij blijft'.

2. Wat gaat u veranderen?

,,Eigenlijk best veel. Zo is er op donderdagavond een loopwedstrijd van 5 of 10 kilometer voor recreanten door 24Running. Ook kinderen kunnen meedoen. We hebben twee groepen, een tot en met zeven jaar, de ander tot en met twaalf. Zaterdagmiddag houdt Mont FendertToux een tijdrit van ongeveer 60 kilometer met dertig deelnemers die als duo tegen elkaar strijden en om de twee minuten starten. Zo'n 150 mensen doen donderdag mee aan een bierproeverij bij Het Grand-Café van brouwerij De Toekomst. En elke avond kun je terecht bij onze cocktail- en shotjesbar. We verwachten dat het daar zeker op de zaterdagavond tijdens Die Verrückte Stunde, waarbij we feestmuziek draaien, erg druk wordt.

3. Waarom al deze veranderingen?

,,Je moet proberen het programma aantrekkelijk te maken en houden. Sommige dingen doen we al jaren, dan is de rek er op een gegeven moment wel uit. Ook qua aankleding kon het wat spannender.

4. Was het nodig?

,,Het werd tijd voor wat vernieuwing, we moeten tenslotte mee met onze tijd. Vooral de donderdag was een zorgenkindje. Reden dat we naast de scholenzeskamp, 55+ middag en het dartstoernooi de bierproeverij hebben toegevoegd. De Ladiesnight is nu Fashion &Beauty &More. Niet alleen mode, maar ook verzorgingsproducten, wellness en informatie over bijvoorbeeld het maken van zeep. We mikken die avond niet alleen op vrouwen, maar ook op mannen en kinderen.‘’

5. Wat verwachten jullie de komende dagen?