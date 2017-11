Vijf tips aan de Moerdijkse 50-plusser om vitaal te blijven

VideoMOERDIJK - In De Ankerkuil in het dorp Moerdijk is dinsdag een Vitaliteitsbeurs voor 50-plussers gehouden.

Een initiatief van Corrie Reniers, Elly Akkermans en Mariejos Visker van Thebe. Zij komen in hun werk regelmatig 50-plussers tegen die best langer zelfstandig zouden willen blijven wonen, maar die niet weten waar ze hulp kunnen krijgen.

Op de Vitaliteitsbeurs kregen deze jonge senioren tips van de mensen uit het veld. Zomaar vijf tips, in willekeurige volgorde.

1

Maak indien nodig gebruik van de Maaltijdenservice van Surplus. Per dag worden in de centrale keuken in Zevenbergen 860 maaltijden bereid die in heel West-Brabant worden verspreid. Voor cliënten van 13 tot 102 jaar oud. Wie het nodig heeft kan van twee tot en met zeven dagen per week een maaltijd thuis laten bezorgen.

2

Laat regelmatig de bloeddruk, de hartslag en het bloedsuikerniveau testen. Als er problemen zijn worden ze snel gezien.

3

Probeer te bewegen. Moerdijkfit.nl kan daar goede tips bij geven. ook voor senioren en mensen met een beperking. Wandelen en fietsen is ook bewegen. Die niet alle boodschappen in één keer. Loop een paar keer naar de supermarkt op en neer.

4

Schaf hulpmiddelen aan als het nodig is. Bij Able2 is vanalles te krijgen. Van een beugel met zuignappen voor in de douche (als er niet in de douchewand geboord mag worden!) tot aangepast eetgerei.

5