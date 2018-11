Vijf geruchten over haven Zevenbergen: wat is waar en wat klopt niet?

ZEVENBERGEN - Zeker nu het graafwerk voorlopig uitblijft, komen er steeds meer verhalen over de haven in Zevenbergen de wereld in. Er zou ruzie zijn, er zouden nog eens miljoenen euro's bij moeten, het vertrouwen zou weg zijn. Wat is waar? Wat is niet waar? De gemeente Moerdijk reageert op vijf ‘geruchten'. Komt het project nog in veilige wateren?