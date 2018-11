Vierhoog Zevenbergen in de startblokken

Schilders, timmermannen, werksters: iedereen is bezig om het restaurant annex bowlingbaan een nieuw gezicht te geven. ,,Helemaal fris en up to date", zegt Polak. ,,Want, ja, het interieur was toch een beetje gelig en smoezelig.” Olijfgroen en lichtgrijs worden de dominerende kleuren in het horecacomplex waar straks weer gebowld en gegeten kan worden, zowel in de brasserie als in het grillrestaurant. De bowlingbanen zijn meteen ook onder handen genomen, vertellen de twee. ,,Met een nieuw, digitaal scoresysteem.”