Vier vragen over GroenLinks Moerdijk dat pas op de plaats maakt

Waarom doet GroenLinks Moerdijk niet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen?

,,We hebben niet genoeg mensen voor op de kieslijst. Zelf heb ik een jaar geleden al aangegeven met raadswerk te stoppen. Het is te druk. Ook Jan Monster en zijn zoon Jan Martin willen niet de gemeenteraad in. Op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken. Natuurlijk vinden we het hartstikke jammer. Sinds de herindeling in 1997 zitten we in de gemeenteraad. We hebben dit besluit niet genomen uit weelde."

Wat gaan jullie de komende vier jaar doen?

We gaan er voor zorgen dat we er met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 weer staan. Er hebben zich al wel mensen gemeld die de afdeling willen steunen en helpen. Maar niet iedereen wil ook in de gemeenteraad. Daar gaan we nu tijd in steken, mensen zoeken die de politiek in willen. Die rol past mij misschien ook wel beter. Daar komt nu ook tijd voor. We zijn nu een kleine fractie, zitten veel in het gemeentehuis en zijn niet heel veel in het veld. Nu willen we juist activiteiten organiseren. Lezingen, thema-bijeenkomsten, laten zien dat we er zijn. Ik weet zeker dat er mensen in de gemeente Moerdijk geïnteresseerd zijn in GroenLinks. We moeten ze alleen wel tegenkomen."