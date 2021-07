Vier verdachten aangehouden voor betrokkenheid methlab in ‘drugsboot’ Moerdijk

Eerder werden er op de drugsboot in Moerdijk al vier Mexicanen aangehouden. De politie sprak van ‘een unieke vondst in Nederland’. ,,Het is de eerste keer dat een drugslab in een vrachtschip is aangetroffen”. Er zijn wel vaker hennepkwekerijen op schepen gevonden, zelfs op een woonboot, maar volgens de politie nog nooit in zo’n groot vrachtschip van tachtig meter lang.