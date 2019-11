Vier snelheidsovertreders betrapt in Moerdijk

Dochter doodgere­den vrouw: Kijk naar kruispunt bij Langeweg

15 november BREDA/LANGEWEG - In een verklaring in de rechtbank in Breda richtte de dochter van een op 1 mei 2017 doodgereden vrouw uit de gemeente Halderberge zich nadrukkelijk tot de overheid. ,,Nog altijd rijden veel mensen te hard over de N285 bij Langeweg. Het is wachten op nog een ongeluk. Hopelijk kijkt de overheid nog eens kritisch en neemt ze maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten.''